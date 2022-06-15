Воздушное пространство Швейцарии закрыто из-за технического сбоя

Швейцария закрыла свое воздушное пространство из-за технических неполадок. Об этом сообщает служба аэронавигации Skyguide.

Технический сбор произошел рано утром. Воздушные суда не смогут пересекать границы Швейцарии до дальнейшего уведомления. Служба принесла извинения пассажирам в аэропортах Женевы и Цюриха.

По данным сервиса Flightradar, в женевском аэропорту отменены посадки самолетов из Брюсселя, Пальма-де-Майорки, Парижа, Амстердама, Дюссельдорфа, Вены, а также вылеты в тех же направлениях. Рейс из Нью-Йорка перенаправлен в Париж.

Похожая ситуация наблюдается и с воздушной гаванью Цюриха. Самолеты из Чикаго и Нью-Йорка приземлятся во Франкфурте, из Шанхая – в Вене, из Бангкока, Абу-Даби, Вашингтона и Сингапура – в Мюнхене. Рейс из Дюссельдорфа отменен, как и вылеты в румынский Орадя, немецкий Фридрихсхафен и Вену.

Цюрих, Зоя Осколкова

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