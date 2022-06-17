В России могут возродить «Волгу» и «Победу»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что в планах автопрома есть возрождение брендов «Волга» и «Победа», – сообщает телеканал РБК.

«Могу приоткрыть планы, которые есть у нашего автопрома. Помимо возрождения «Москвича», у коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то и другое», – сказал Мантуров в интервью РБК, не уточнив возможные сроки начала производства.

На вопрос, будут ли выпускать такие автомобили в Нижнем Новгороде, Мантуров ответил, что проект может быть реализован на разных площадках.



Напомним, что 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении производства автомобилей марки «Москвич» на мощностях бывшего московского завода Renault, который перешел на баланс Москвы.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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