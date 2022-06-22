Пять пенсионерок попали в больницу из-за шмеля в машине

В Архангельской области автомобиль, в котором находились пять пожилых женщин, попал в аварию. Водитель потеряла управления из-за шмеля, залетевшего в салон.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, ДТП произошло на втором километре автодороги «Вельск – железнодорожный переезд СОТ дачи «Глубокий Ручей». 73-летняя женщина и четыре ее пассажирки-ровесницы возвращалась с дачи.

В какой-то момент через окно в салон залетел шмель. Началась неразбериха, когда пенсионерки попытались выгнать насекомое. В результате автоледи потеряла управление, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Все женщины были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Архангельск, Зоя Осколкова

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