Самое большое контейнерное судно будет обслуживать Дальний Восток

Китайская компания построила самое большое в мире контейнерное судно. Оно будет курсировать по маршруту от Дальнего Востока до Европы, пишет «Прайм».
Одна из крупнейших кораблестроительных компаний КНР Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co передала судно заказчику в Шанхае. Это первый в мире грузовоз, способный за один раз перевозить до 24 тыс. контейнеров TEU. Длина судна равна 399,99 метра, а площадь палубы – 24 тыс. кв. м – около 3,5 футбольных поля.
Глубина судна по высоте равно 22-этажному зданию. В нем один на другом могут поместиться 25 контейнеров.
Новое судно на 60 метров длиннее предыдущего рекордсмена.
После ввода в эксплуатацию контейнеровоз будет обслуживать маршрут от Дальнего Востока до Европы.
Пекин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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