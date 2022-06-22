Самое большое контейнерное судно будет обслуживать Дальний Восток

Китайская компания построила самое большое в мире контейнерное судно. Оно будет курсировать по маршруту от Дальнего Востока до Европы, пишет «Прайм».

Одна из крупнейших кораблестроительных компаний КНР Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co передала судно заказчику в Шанхае. Это первый в мире грузовоз, способный за один раз перевозить до 24 тыс. контейнеров TEU. Длина судна равна 399,99 метра, а площадь палубы – 24 тыс. кв. м – около 3,5 футбольных поля.

Глубина судна по высоте равно 22-этажному зданию. В нем один на другом могут поместиться 25 контейнеров.

Новое судно на 60 метров длиннее предыдущего рекордсмена.

После ввода в эксплуатацию контейнеровоз будет обслуживать маршрут от Дальнего Востока до Европы.

Пекин, Наталья Рязанова

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