В Нью-Йорке бульдозером раздавили несколько десятков мотоциклов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, воплощая в жизнь одно из своих предвыборных обещаний, в четверг, 23 июня, устроил акцию по уничтожению сотен мотоциклов, – сообщает телеканал CBS News.
Сообщается, что уничтожение партии из сотни мотоциклов Адамс превратил в показательное мероприятие. Порядка сотни байков выстроили в ряд, а затем по ним проехал бульдозер.
Сообщается, что мэр Нью-Йорка не разрешил перепродать конфискованные у нарушителей мотоциклы, чтобы они больше никогда не смогли вернуться на улицы города и не продолжали портить экологию и мешать своим шумом ньюйоркцам.
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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