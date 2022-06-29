В Забайкалье в аварии с поездом погибли люди

В Забайкальском крае столкнулись поезд и грузовой автомобиль. В результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба «ЗабЖД».

ДТП произошло на перегоне Тайдут – Могзон Забайкальской железной дороги. Водитель грузовика выехал на пути, не учитывая запрещающий сигнал светофора.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении. В результате погибли водитель грузовика и два его пассажира.

Из-за аварии произошла задержка электрички сообщением Могзон – Хилок.

Чита, Зоя Осколкова

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