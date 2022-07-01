Госавтоинспекция перестанет использовать мобильные «радары»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в пятницу, 1 июля, поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации, – сообщает «МВД Медиа».



В сообщении говорится следующее: «Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме».



«Вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть, это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Стационарные и передвижные комплексы, которые использовались в ручном режиме, смогут работать в автоматическом режиме, – заявил Владимир Колокольцев.

Москва, Иван Бабурин

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