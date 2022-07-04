Продажи Volvo в июне упали почти на 30%

Шведский автоконцерн Volvo Car AB в понедельник, 4 июля, сообщил, что продажи в июне снизились на 26,9% в годовом исчислении из-за нехватки автокомпонентов, вызванной локдаунами в Китае.

В пресс-релизе Volvo сообщается, что в июне 2022 года компания продала 49 904 машины против 68 224 годом ранее. Продажи в Европе упали в 1,4 раза, до 16 039 единиц, в Китае – на 1,3%, до 16 468 машин, в США – на 31,2%, до 8434 штук.

Сильнее всего дефицит коснулся производства гибридных и электромобилей. Volvo Cars ожидает, что проблема нехватки компонентов для электрических и гибридных автомобилей будет сохраняться и в третьем квартале.

Следует напомнить, что в марте текущего года Volvo предупреждала, что нехватка полупроводниковых компонентов отрицательно скажется на объеме производства компании во втором квартале. Однако, в понедельник, 4 июля, автопроизводитель заявил, что спрос на автомобили остается сильным, и он видит признаки улучшения ситуации в производстве.

При этом, как отмечает Интерфакс, с начала 2022 года акции Volvo подешевели на 23%.

Стокгольм, Иван Бабурин

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