Полет Нэнси Пелоси стал самым популярным в истории Flightradar24

Полет Нэнси Пелоси стал самым популярным за историю существования сайта Flightradar24. Более 708 000 человек наблюдали за приземлением рейса спикера Палаты представителей США на Тайвань.

«В то время, когда он приземлился в Тайбэе, за (рейсом) SPAR19 наблюдали более 708 000 человек по всему миру, что сделало его самым популярным полетом в истории Flightradar24» , – говорится в сообщении пресс-службы Flightradar24.

Нэнси Пелоси сохраняла неопределенность на тему полета на Тайвань во время своего турне по Азии. Визит может еще больше испортить отношения между Китаем и Соединенными Штатами, поскольку Пекин претендует на суверенитет над островом. «Визит нашей парламентской делегации на Тайвань демонстрирует безоговорочную поддержку Америкой динамичной тайваньской демократии», – заявила Пелоси вскоре после прибытия в Тайбэй. Министерство иностранных дел Китая осудило «серьезное нарушение» американских обязательств в отношении Китая, которое «серьезно подрывает региональный мир и стабильность».

Напомним, что Пелоси является первым высшим избранным должностным лицом США, посетившим город-государство за 25 лет.

После взлета из Куала-Лумпура за военным самолетом с Пелоси во время его полета над Индонезией уже следили более 200 000 человек, и эта цифра «продолжала расти по мере приближения самолета к Тайваню», сообщает сайт. Сервис упоминает статьи из американской прессы о присутствии на борту Нэнси Пелоси. «Этот беспрецедентный и постоянный интерес к этому рейсу нанес тяжелый урон инфраструктуре Flightradar24», – продолжает служба. Его технические команды были мобилизованы, но большой объем запросов к сайту привел к его частичной недоступности, поэтому трафик пришлось отсечь – сайт стал доступен только для подписчиков. После приземления Пелоси на Тайване сайт заработал в обычном режиме – ажиотаж схлынул.

Москва, Елена Васильева

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