Росавиация оставила 11 российских аэропортов закрытыми еще на неделю

Росавиация в 28 раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, сообщается на сайте ведомстве. Режим закрытого неба будет действовать как минимум еще неделю.
По информации пресс-службы Росавиации, полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ограничены до 03:45 мск 17 августа.
Ранее запрет на полеты в эти аэропорты был продлен до 11 августа.
Российским авиаперевозчикам рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, полеты гражданских самолетов в 11 аэропортов России были ограничены 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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