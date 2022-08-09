Росавиация оставила 11 российских аэропортов закрытыми еще на неделю

Росавиация в 28 раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, сообщается на сайте ведомстве. Режим закрытого неба будет действовать как минимум еще неделю.

По информации пресс-службы Росавиации, полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ограничены до 03:45 мск 17 августа.

Ранее запрет на полеты в эти аэропорты был продлен до 11 августа.

Российским авиаперевозчикам рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, полеты гражданских самолетов в 11 аэропортов России были ограничены 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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