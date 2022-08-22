В Малайзии арестовали российский танкер

Власти Малайзии арестовали российский танкер «Приморье», перевозивший нефтепродукты. Об этом сообщает портал по морским перевозкам «Морской Бюллетень».

Судно припарковалось в исключительной экономической зоне Малайзии, но вне ее территориальных вод, 19 августа. Танкер бросил якорь в статусе «Ожидает приказаний» в 24 милях от штата Джохор.

Выяснилось, что у «Приморья» не было разрешения на парковку в этом месте. По этой причине 21 августа малазийское Морское правоохранительное агентство арестовало судно.

На борту танкера находятся 21 гражданин России, в том числе две женщины. Предположительно, судну разрешат продолжить плавание после оплаты штрафа.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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