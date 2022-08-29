Два пилота Air France подрались в кабине прямо во время рейса

Два пилота Air France подрались друг с другом, находясь в кабине рейса Женева – Париж. Инцидент случился в июне этого года, однако известно о нем стало в это воскресенье от Associated Press. Оба пилота отстранены от работы, сообщила авиакомпания.

Первый и второй пилоты подрались вскоре после взлета Airbus A320. Сообщается, что ссора вспыхнула после того, как один случайно столкнулся с другим. Вскоре тон повысился, и они обменялись несколькими пощечинами, а потом и ударами.

Члену экипажа пришлось вмешаться, чтобы растащить двух мужчин и оставаться в кабине на протяжении всего полета, поясняет Associated Press.

Этот очень редкий случай мог остаться незамеченным, но авиакомпания находится под пристальным вниманием Бюро расследований и анализа. Оно только что опубликовало отчет, в котором сообщает о нескольких недавних авиационных происшествий и призвало Air France «вернуть соблюдение процедур в центр культуры безопасности компании».

Бюро описывает, в частности, инцидент, который произошел 31 декабря 2020 года во время полета между Браззавилем (Конго) и Парижем на борту Airbus A330. Обнаружение утечки топлива на крейсерской высоте привело к тому, что экипаж направился в аэропорт Нджамена (Чад), но без соблюдения техники безопасности «УТЕЧКА ТОПЛИВА», предусматривающей отключение двигателя на стороне утечки.

«Выключение двигателя (...) было преднамеренно пропущено экипажем», – отмечается в отчете. – Таким образом, это решение создало значительный риск возгорания и привело к значительному снижению запаса безопасности полета, поскольку пожара удалось избежать случайно».

Хотя организация подчеркивает «чрезвычайно ограниченное» количество рейсов Air France, послуживших поводом для расследований, она утверждает, что «в ходе ряда недавних расследований (…) соответствующие экипажи смогли (…) освободиться от выполнение определенных процедур надлежащим образом».

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»