С сегодняшнего дня изменились правила техосмотра автомобилей

С 1 сентября при проведении ТО поверяющие не станут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки в автомобиле, – говорится в новых правилах прохождения техосмотра.

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что с 1 сентября транспортное средство можно не проверять на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также во время прохождения ТО не станут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и нерабочее штатное противоугонное устройство. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

При этом, необходимо учитывать, что согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в автотранспортном средстве.

Следует отметить, что среди новых пунктов при прохождении ТО появилось выявление подсоса воздуха двигателем или утечки отработавших газов в обход системы выпуска.

Напомним, что ранее вступил в силу закон об освобождении от обязательного техосмотра. Однако, он не распространяется на те транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, использованием личного транспорта в служебных целях.

Необходимо также помнить, что автомобили, максимальная масса которых составляет до 3,5 тонн, мототранспортные средства, с года изготовления которых прошло более четырех лет, должны проходить ТО каждые 24 месяца. Кроме того, независимо от даты изготовления, техосмотру также подлежат транспортные средства, в конструкцию которых были внесены изменения.

Москва, Иван Бабурин

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