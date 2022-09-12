Центробанк увеличил стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей

Центральный банк РФ в понедельник, 12 сентября, заявил, что с 13 сентября будет увеличена стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в России с учетом текущих цен на запчасти. Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

В Центробанке сообщили, что для частных владельцев легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1 646 – 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

Регулятор также пояснял, что необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами. Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, а рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. ЦБ рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся.

Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.

В то же время, как сообщает ТАСС, по данным Российского союза автостраховщиков 32% автовладельцев во втором квартале 2022 года получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. В общей сложности скидку за безаварийное вождение имеют 93% автовладельцев. При этом в 2021 году максимальную скидку по ОСАГО, которая составляла тогда 50%, получили 29% автовладельцев.

Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2022 года получили лишь 0,01% водителей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Москва, Иван Бабурин

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