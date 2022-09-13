Во Франции ожидаются массовые задержки и отмены авиарейсов

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) во вторник, 13 сентября, выступило с предупреждением к пассажирам о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов из-за ожидаемой забастовки авиадиспетчеров, – сообщает агентство Bloomberg.
В сообщении, опубликованном на сайте DGAC, говорится: «Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются. управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице, 16 сентября».
Напомним, что прошедшим летом французские авиалинии уже отменяли тысячи рейсов из-за забастовки персонала.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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