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Среда, 14 сентября 2022, 00:43 мск

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Во Франции ожидаются массовые задержки и отмены авиарейсов

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) во вторник, 13 сентября, выступило с предупреждением к пассажирам о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов из-за ожидаемой забастовки авиадиспетчеров, – сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении, опубликованном на сайте DGAC, говорится: «Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются. управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице, 16 сентября».

Напомним, что прошедшим летом французские авиалинии уже отменяли тысячи рейсов из-за забастовки персонала.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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