В Европе растут продажи автомобилей

В Европе выросли объемы продаж на автомобильном рынке. Показатель увеличился в августе на 4,4% после тринадцати месяцев спада, сообщила Европейская ассоциация производителей (ACEA) в пятницу.

На основных рынках ЕС показатели продаж поднялись по сравнению с катастрофическим августом 2021 года: в Германии +3%, во Франции +3,8%, в Италии +9,9% и в Испании +9,1%.

Тем не менее, с 650 000 автомобилями, проданными в августе, европейский рынок остается «значительно ниже своего допандемического уровня». С начала года рынок упал на 12%. Лето тоже началось неудачно: продажи падали на 15,4% в июне и на 10,4% в июле.

С начала 2022 года продано почти шесть миллионов автомобилей, рынок упал на 11,9%.

С весны 2021 года автомобильный рынок в Европе и Америке сдерживается рядом логистических проблем, включая нехватку полупроводников. Эти электронные чипы, в основном производимые в Азии, необходимы для производства телефонов и ноутбуков, а также автомобилей, в которых размещается все больше электроники.

В связи со стабилизацией поставок чипов ACEA прогнозировала восстановление продаж автомобилей во второй половине 2022 года, но военный конфликт на Украине поколебал этот оптимизм. Таким образом, большинство производителей получили большую прибыль в первом полугодии благодаря росту цен.

В августе акции Volkswagen Group восстановились на 7,9%, а Stellantis – на 10,6%.

Группа Renault продолжила падение (-7,2%), несмотря на хорошие результаты Dacia, а Hyundai показал небольшое падение – на 0,6%.

Париж, Елена Васильева

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