В Якутии приземлился самолет с отказавшим двигателем

В Якутии пилоты посадили самолет с неисправным двигателем. Проводится проверка.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, инцидент произошел в аэропорту Якутска. Самолет следовал по маршруту Усть-Куйга – Якутск, когда у него отказал один из двигателей.

В момент аварии на борту находились пять членов экипажа, командир и 32 пассажира.

Отмечается, что самолет удалось приземлить без повреждений. Пострадавших также нет. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.

Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Якутск, Зоя Осколкова

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