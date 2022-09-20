В Якутии приземлился самолет с отказавшим двигателем

В Якутии пилоты посадили самолет с неисправным двигателем. Проводится проверка.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, инцидент произошел в аэропорту Якутска. Самолет следовал по маршруту Усть-Куйга – Якутск, когда у него отказал один из двигателей.
В момент аварии на борту находились пять членов экипажа, командир и 32 пассажира.
Отмечается, что самолет удалось приземлить без повреждений. Пострадавших также нет. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.
Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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