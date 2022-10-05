Личные автомобили для ВС России могут изъять только при введении военного положения

Специалист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч в среду, 5 октября, заявил, что для армейских нужд автомобили у россиян могут быть изъяты только при объявлении военного положения, – сообщает Autonews.

Катрыч, в частности, отметил, что согласно законодательству государство может потребовать предоставить транспорт только у организаций.

«У обычных граждан, согласно Положению о военно-транспортной обязанности, автомобили могут быть изъяты только при введении военного положения», – заявил специалист по экспертным заключениям Европейской юридической службы.

В свою очередь, юрист Любовь Шебанова уточнила Autonews, что может быть изъят транспорт с высокой проходимостью, то есть категории M1G, N1G. Данному требованию отвечают почти все модели с полным приводом и хотя бы одной блокировкой дифференциала.

Следует отметить, что накануне министерство обороны перечислило все модели транспортных средств, которые могут быть мобилизованы для нужд Вооруженных сил Российской Федерации. Сообщается, что у граждан могут «мобилизовать» внедорожники «УАЗ», а также все версии Niva, кроссовер Renault Duster, японский внедорожник Suzuki Vitara и другие подходящие под требования автомашины.

В требованиях минобороны значится крупный возможный угол въезда на транспортном средстве (30 градусов), а также достаточно высокий дорожный просвет (не менее 180 миллиметров) и хорошие внедорожные характеристики.

В предусмотренных законодательством вариантах для нужд Вооруженных Сил РФ также предоставляются «все типы автобусов, которые необходимы, грузовые машины и специальная техника». Данные о наличии вышеуказанного автотранспорте берутся военкоматами из базы ГИБДД.

Москва, Иван Бабурин

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