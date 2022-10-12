В ГИБДД выступили за увеличение скоростного режима на трассах

Начальник ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022» в среду, 12 октября, заявил, что МВД России выступает за увеличение скорости на дорогах, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил: «Дороги необходимо ускорять, в том числе увеличивать скоростной режим потока и пропускную способность. В России полтора миллиона километров дорог! Необходимо создать инфраструктуру, которая позволила бы предупредить ошибки водителя или минимизировать их негативные последствия».

«Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться», – сказал начальник ГИБДД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»