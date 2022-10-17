СМИ: BMW переносит производство электроверсии Mini из Великобритании в КНР

Германский автопроизводитель AG (BMW) в понедельник, 17 октября, заявил, что намерен в следующем году перенести из Великтобриталнии в Китай производство электрической версии автомобилей Mini, – сообщает Times.

Издание, в частности, пишет, такой перенос производства «наносит серьезный удар по надеждам Великобритания на то, что она может стать глобальным центром производства экологически чистых автомобилей».

В свою очередь, в BMW сообщили, что производство электромобилей на предприятии, расположенном на окраине Оксфорда, прекратится в следующем году в рамках планов по изменению модельного ряда автопроизводителя с 2024 года. Мощности завода составляют около 40 тыс. электрических Mini в год.

Совместное предприятие BMW с китайской Great Wall Motor позволит компании выпускать хэтчбеки и небольшие внедорожники в восточном Китае, как и Mini Aceman следующего поколения с нулевым уровнем выбросов. Новая электрическая версия Countryman – самого большого автомобиля в модельном ряду Mini – будет производиться на заводе в Лейпциге, – сообщили в пресс-службе немецкого автоконцерна.

Лондон, Иван Бабурин

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