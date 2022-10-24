Утверждены новые правила проверки водителей на алкоголь

Российский кабмин в понедельник, 24 октября, утвердил новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, которые будут действовать до 1 марта 2029 года. Постановление правительства вступит в силу с 1 марта 2023 года.

В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения».

Согласно утвержденным правилам, «должностные лица, которым предоставлено право госнадзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, если есть соответствующие основания. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение… Освидетельствование осуществляется с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном носителе».

«Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха… Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, или не согласен с результатами освидетельствования, а также при наличии достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но результат освидетельствования оказался отрицательным, то его направляют на медицинское освидетельствование», – говорится в документе, утвержденном российским правительством в понедельник, 24 октября.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»