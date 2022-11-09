Водителя в Башкирии задержали за 176 неоплаченных штрафов и выписали еще 70 протоколов

В Башкирии остановили водителя, у которого есть 176 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В результате на него составили еще 70 административных материалов.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов своем телеграм-канале, злостного нарушителя ПДД остановили на трассе «Уфа – Оренбург» для проверки документов. Инспекторы увидели в базе 176 неоплаченных штрафов. В основном речь идет о нарушениях, зафиксированных камерами.

По результатам проверки сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя еще 70 административных материалов за превышение установленного законодательством 60-дневного срока на оплату штрафа.

Теперь мужчине грозит удвоение суммы штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы (до 50 часов).

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»