Водный маршрут от Азовского моря до Каспия обойдется в 100 млрд рублей

Новый водный маршрут, который обеспечит круглогодичное сообщение между Азовом и Каспием, обойдется в 100 млрд рублей. Построить его можно будет только после 2025 года. Об этом рассказал глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

Водное сообщение будет проходить по так называемой южной подкове: Астрахань – Ростов через Волго-Донской судоходный канал. Реализация проекта позволит перевозить зимой те грузы, которые сейчас нельзя доставить через каскад гидроузлов, находящихся на отрезке между Волгоградом, Азовским и Черным морями, пишет РБК.

«Мы проделали достаточно большую работу с грузовладельцами, у кого грузы тяготеют к «южной подкове», и видим, что он окупается в достаточно приемлемые сроки даже для такого масштабного инфраструктурного проекта. Эффективность есть даже при самой пессимистичной оценке грузовой базы», – сказал Джиоев.

В прошлом году при навигации 251 сутки через Волго-Донской канал прошли 9 тысяч судов, которые перевезли 12,6 млн тонн. По оценке экспертов, реализация проекта Росморречфлота может добавить водному транспорту дополнительно до 4 млн тонн грузопотока в год.

Однако прежде, чем приступить к реализации этого проекта, надо завершить строительство Багаевского гидроузла на Дону (местные власти рассчитывают на начало судоходства через него в 2025 году) и Городецкого узла на Волге (к 2025 году). Когда оба этих проекта завершатся, власти смогут заняться и круглогодичным сообщением между Каспием и Азовским морем, заключил Джиоев.

Москва, Зоя Осколкова

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