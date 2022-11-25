В Сибири детей эвакуировали из заглохшего на морозе автобуса

В Новосибирской области автобус с детьми заглох из-за сильных морозов. Всех пассажиров благополучно эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Инцидент произошел на дороге между Бердском в Татарском. Автобус перевозил детскую команду по хоккею. Водитель совершил аварийную остановку, так как транспорт заглох из-за морозов.

На место прибыли спасатели и помогли эвакуировать 19 детей и сопровождающих. Позже команду посадили на поезд в городе Каргат. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что автобус не удалось завести на месте и пришлось транспортировать на стоянку.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»