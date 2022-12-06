На Западе задумались о возобновлении авиаполетов над Россией

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Западу нужно подумать о возобновлении авиарейсов через воздушное пространство России, – сообщает во вторник, 6 декабря издание The Telegraph.

Издание пишет, что Уолш, в частности, сказал: «Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства. Запреты на пролеты через пространства России и Украины стали большой проблемой для авиакомпаний, поскольку это привело к скоплению самолетов в небе над Европой. Однако, открытие российского воздушного пространство не должно произойти до окончания конфликта на Украине».

«Китай, который недавно ограничил рейсы из-за антикоронавирусной политики, может в следующем году ослабить ограничения. И в этом случае у китайских авиакомпаний будет преимущество перед, например, British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства», – отметил гендиректор IATA.

Напомним, что Западные страны прекратили совершать рейсы над территорией России сразу после начала специальной военной операции на Украине.

Монреаль, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»