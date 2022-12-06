В Австрии готовятся объявить «войну» стрит-рейсерам

Правительство Австрии представило законопроект, направленный на ужесточение борьбы со стрит-рейсерами и другими любителями быстрой езды, и который позволит государству конфисковать у нарушителей автомобили, – сообщают СМИ.

Министр транспорта Австрии Леонор Гевесслер, в частности, заявила: «На таких скоростях невозможно полностью контролировать автомобиль, и он становится орудием убийства. Тот, у кого нет машины, больше не сможет превышать скорость».

Отмечается, что согласно представленному австрийским правительством законопроекту, при задержании водителя на скорости, превышающей разрешенную в городах – 60 км/ч, а на междугородних трассах – 70 км/ч, автомобиль будет отправляться на две недели на штрафную стоянку.

«В случае повторного нарушения, а также в случае крайнего превышения скорости в городе, а именно – выше 80 км/ч или за городом выше 90 км/ч, автомобиль нарушителя будет конфискован в пользу государства и продан с молотка», – пишут австрийские СМИ со ссылкой на текст нового законопроекта.

Вена, Иван Бабурин

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