В России продлены сертификаты летной годности импортных гражданских самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении сроков действия сертификатов летной годности иностранных самолетов до 31 декабря 2023 года.

В документе, опубликованном в среду, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года».

«Парк самолетов российских компаний обеспечен сертификатами летной годности. Более 90% самолетов от общего парка российских авиакомпаний в 2022 году прошли инспекционные проверки и получили сертификаты летной годности от авиавластей РФ», -сообщили накануне в Росавиации.

Москва, Иван Бабурин

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