«Аэрофлот» рекомендовал следить за «корректностью» сообщений об отменах рейсов в новогодние праздники

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в пятницу, 30 декабря, предупредил, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию.

В сообщении «Аэрофлота» говорится: «Новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелета. При этом информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период»»

«В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию», – заявили в авиакомпании.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»