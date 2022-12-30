РБК: Росавиация больше не будет оповещать о продлении закрытия аэропортов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) больше не будет информировать о продлении закрытия аэропортов, – сообщило в пятницу, 30 декабря, издание РБК.

Издание со ссылкой на источники, «близкие к авиавластям РФ», сообщает, что «такое решение принимала не сама Росавиация. Вышестоящее руководство заявило, что оповещение граждан не несет в себе значимую для них информацию. А до самих аэровокзалов и авиакомпаний сообщения о закрытии аэровокзалов доходят через аэронавигационные извещения».

Как ранее сообщало РИА «Новый День» в Росавиации 23 декабря в 50-й раз сообщили, что воздушное сообщение с аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будет закрыто до 2 января 2023 года 03:45 по московскому времени.

Москва, Иван Бабурин

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