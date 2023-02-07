Все городские службы Москвы пересядут на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили. 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, – сообщает AIF.ru.

В интервью изданию Собянин, в частности, сказал: «Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведем все службы города на электромобили. … Также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу, электричества в городе на это хватит. В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема».

Москва, Иван Бабурин

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