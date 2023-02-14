Молдавия временно закрывала воздушное пространство в целях безопасности (ОБНОВЛЕНО)

Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство над страной из соображений безопасности. Спустя почти 3,5 часа небо над страной открыли.

Как сообщала авиакомпания AirMoldova на своем сайте, «в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Перевозчик призвал пассажиров, которые сегодня находятся в аэропорту, на борту или собираются вылететь «следить за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта». Авиакомпания не назвала причину решения.

Между тем в аэропорту Кишинева заявили, что решение о закрытии воздушного пространства принято по соображениям безопасности и действует до 16:00 (17:00 мск), передает «Интерфакс». При этом некоторые рейсы задержаны на несколько часов. В то же время продолжается регистрация пассажиров на ближайшие рейсы.

Ранее ряд молдавских СМИ сообщили, что в небе над страной обнаружен неизвестный беспилотник.

Обновлено в 16:13. Управление гражданской авиации страны сообщило, что воздушное пространство Молдавии вновь открыто. По его данным, решение о временном закрытии неба над страной было принято в 11:24 в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации, а в 14:47 воздушное пространство открыли, сообщает Sputnik Молдова. Причины решения не уточняются. Детали пообещали сообщить позже.

Кишинев, Наталья Петрова

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