В Испании планируют с 2024 года разрешить авиапассажирам провозить вино в салонах самолетов

Испанская государственная компания Aena, отвечающая за воздушные гавани страны, заявила, что в 2024 году в аэропортах Мадрид-Бахарас и Барселона-Эль-Прат после установки специальных 3D X-ray сканеров будут сняты ограничения на провоз в ручной клади жидкости более 100 мл, в том числе вина и оливкового масла, – сообщает в среду, 22 февраля, SchengenVisaInfo.

В заявлении Aena также говорится, что «после внедрения новой системы пассажирам позволят провозить в ручной клади вино в бутылках или оливковое масло. Также путешественники смогут оставлять электронику в своем багаже, который можно будет взять в салон самолета. Технологию планируют внедрить в аэропортах Пальма-де-Майорка, а также Малага-Коста-дель-Соль с 2025 года, а в 2026 году – в Гран-Канарии, Тенерифе-Сур, Фуэртевентуре и других».

Компания также заявила, что «сделает значительные инвестиции в систему обнаружения взрывчатых веществ в ручной клади (EDSCB), предназначенную для создания трехмерного изображения содержимого чемоданов. Новый проект призван сэкономить время путешественников без ущерба для безопасности в аэропортах».

Мадрид, Иван Бабурин

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