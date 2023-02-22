В США отменены более тысячи авиарейсов

Американская многонациональная технологическая компания, предоставляющая данные и продукты для отслеживания полетов в реальном времени FlightAware в среду, 22 февраля сообщила, что в США из-за обильных снегопадов, отменены более тысячи авиарейсов, – передает агентство Bloomberg.
В сообщении агентства говорится, что почти половина отмененных в США авиарейсов приходится на международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, который является хабом для авиакомпаний Delta Air Lines. Еще 11% авиарейсов были отменены в аэропорту Денвера.
Согласно сообщениям американских метеорологов, в Миннеаполисе выпало 13 см снега, ожидается, что в течение дня выпадет еще 30 см.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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