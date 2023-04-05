В Дагестане водитель получил десять штрафов и расстрелял дорожную камеру

Житель Дагестана так сильно огорчился из-за полученных штрафов, что расстрелял из ружья дорожную камеру. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Молодой человек из села Голотль Шамильского района неоднократно нарушал правила дорожного движения. Он превышал скорость, разъезжая по местным трассам, а автоматическая система фиксации нарушений направляла ему постановления.
Получив десятый штраф, водитель решил отомстить и выстрелил в камеру видеофиксации. Через несколько дней злоумышленника задержали полицейские.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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