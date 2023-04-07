Первые серийные авиалайнеры МС-21 поступят в авиакомпании в следующем году

Госкорпорация «Ростех» в пятницу, 7 апреля, сообщила, что начало серийных поставок новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21 намечено на 2024 год.

В сообщении госкропорации, в частности, говорится: «Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы 6 лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства. Что касается силовых установок ПД-14, которыми будет оснащаться новый самолет, то их серийное производство уже развернуто на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. Планируется в следующем году передать 14 двигателей».

МС-21 – новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Следует напомнить, что глава минпромторга Денис Мантуров в конце 2022 года заявлял, что самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 поступит в серийное производство в 2025 году.

В интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря 2022 года Мантуров сказал: «Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»