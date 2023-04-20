Бердянск и Ялту свяжет морское пассажирское сообщение

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подготовке нового причала в Бердянске для запуска пассажирского сообщения с Керчью и Ялтой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Балицкий, планируется запустить грузовой паром и пассажирские суда, которые «будут ходить и на Ялту, и на Керчь».

По его словам, новое пассажирское сообщение позволит сократить время доставки грузов и перевозки людей. Это, как рассчитывают власти, даст Запорожской области возможность зарабатывать на транспортной инфраструктуре, передает RT.

Москва, Наталья Петрова

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