В Чите самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак на взлетной полосе

Самолет не смог приземлиться в Чите из-за собак, гулявших по взлетной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Самолет Ан-2 региональной авиакомпании «Аэросервис» прибыл из Кыры и должен был сесть в международном аэропорту Кадала.

Однако пилоты заметили на взлетном полосе несколько бродячих собак. Экипаж принял решение уйти на второй круг.

В результате самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет.

Чита, Зоя Осколкова

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