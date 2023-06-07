В Чите самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак на взлетной полосе

Самолет не смог приземлиться в Чите из-за собак, гулявших по взлетной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Самолет Ан-2 региональной авиакомпании «Аэросервис» прибыл из Кыры и должен был сесть в международном аэропорту Кадала.
Однако пилоты заметили на взлетном полосе несколько бродячих собак. Экипаж принял решение уйти на второй круг.
В результате самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет.
Чита, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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