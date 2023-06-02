В Польше бронетехнику начали производить автобусные заводы

Бронеавтомобили для ракетно-артиллерийских войск в Польше начнет производить автобусный завод Autosan, – сообщает в пятницу, 2 июня, польское издание Rzeczpospolita .

Президент оборонного холдинга Huta Stalowa Wola, нынешнего владельца ранее обанкротившегося автобусного завод Autosan, Ян Шведо, в частности, заявил: «Базовый вариант Waran – это артиллерийская командирская машина. Командирская техника, например Tarpan Honker, в армии эксплуатируется уже длительное время и нуждается в замене. Новейший бронеавтомобиль от Autosan, похоже, будет очевидным преемником.

«Бронеавтомобиль Waran 4x4, предназначен для ракетно-артиллерийских войск в качестве командирской машины. Он рассчитан на перевозку до восьми человек, в том числе шести полностью вооруженных солдат. Машина может использоваться для разведки огневых позиций в системе Narew – программе создания будущего воздушного щита малой дальности», – пишет Rzeczpospolita .

Варшава, Иван Бабурин

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