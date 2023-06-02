Правительство России запретило ездить летом на шипованных шинах

Правительство РФ выпустило Постановление «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», согласно которому будет запрещено использование на транспортных средствах шипованных шин летом и отсутствие зимней резины в зимний период.

Из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте правовых актов в пятницу, 2 июня, следует, что использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В документе, опубликованном в пятницу, 2 июнч, в частности, говорится: «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль). …M1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию М1 попадают практически все марки легковых автомобилей. N1 (фургон) – транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны».

Кроме того, тем же постановлением правительства «запрещается использование транспортных средств, в которых рабочая тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов эффективности торможения. … Инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему на основании индикатора на приборной панели. …Антиблокировочная тормозная система, предусмотренная изготовителем транспортного средства с эксплуатационной документации, неисправна. Указанная неисправность выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы».

Постановление вступает в силу 1 сентября 2023 года. Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством при наличии неисправностей предусматривается ответственность по ст. 12.5 КоАП со штрафом от 500 рублей.

Москва, Иван Бабурин

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