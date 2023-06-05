Tesla отзывает автомобили из-за риска потери управления

Производитель электромобилей компания Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску из-за риска потери контроля над рулевым управлением объявила об отзыве 137 электромобилей Model Y, произведенных в 2022-2023 гг., – сообщают СМИ.

А сообщении Tesla, направленном в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), в частности, говорится: «Незафиксированное крепление может привести к отсоединению рулевого колеса от рулевой колонки, что может привести к потере контроля над рулевым управлением и увеличивает риск аварии. Имеется пять обращений водителей по этому поводу, но компании не известно о каких-либо происшествиях или авариях, связанных с этой неисправностью».

Вашингтон, Иван Бабурин

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