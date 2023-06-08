Глава минтранспорта РФ заверил, что у всех авиакомпаний есть запас сертифицированных запчастей для самолетов

Министр транспорта Виталий Савельев в четверг, 8 июня, заявил, что все российские авиакомпании сделали запасы сертифицированных запчастей и расходных материалов,– сообщает канал «Россия 1».

Отвечая на вопрос о безопасности авиаперелетов, Савельев сказал: «Мы требования по безопасности не уменьшили. Просто мы больше ведем разъяснительную работу, кроме проверок, объясняя компаниям, как в этих условиях надо работать. С точки зрения обслуживания самолетов могу сказать, что у всех авиакомпаний сегодня сделаны заделы и запасных частей, и расходных материалов, и все это сертифицированная продукция, мы ничего на коленке не делаем, поэтому компании все обеспечены достаточно хорошо».

Следует отметить, что агентство РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях сообщило, что в России с 12 июня откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета в южные регионы.

«Авиакомпании уже получили информацию о новом коридоре и пилоты уже получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге», – сообщили собеседники РБК.

Напомним, что в связи с проведением специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года Россия временно ограничила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»