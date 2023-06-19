Airbus получил рекордный в истории авиации контракт на поставку самолетов

Главный исполнительный директор индийской авиакомпании Питер Элберс в первый день работы Парижского авиасалона в понедельник, 19 июня, заявил, что его авиакомпания заключила с европейским авиапроизводителем Airbus самый крупный в истории авиации заказ, – сообщает агентство Bloomberg.

Главный исполнительный директор индийской авиакомпании Питер Элберс: Авиакомпания IndiGo покупает 500 самолетов Airbus A320. Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это говорит о потенциале индийского авиарынка и амбиции IndiGo. После сделки с Airbus портфель заказов IndiGo составляет около 1000 самолетов. Авиакомпания сегодня занимает 61% рынка авиаперевозок в Индии, имеет амбициозные планы по расширению на внутреннем рынке и планирует заняться перевозками в Центральной Азии».

«Контракт IndiGo с Airbus побил рекорд, установленный в феврале этого года, когда Air India купила 470 самолетов у Airbus и Boeing. Авиакомпании Индии «запасаются» самолетами, чтобы справиться с пассажиропотоком на самом быстрорастущем в мире внутреннем рынке авиаперевозок. Со своей стороны правительство Индии создает льготные условия для авиакомпаний и инвестирует $12 млрд в строительство аэропортов», – говорится в публикации Bloomberg.

Париж, Иван Бабурин

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