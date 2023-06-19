Центробанк готов резко повысить тарифы ОСАГО для транспортных средств из «недружественных» стран

Банк России в понедельник, 19 июня, сообщил, что подготовил проект Указания о повышении тарифов ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц.

В сообщении, распространенном пресс-службой регулятора, в частности, говорится: «Проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Так, для транспортных средств из «недружественных» стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территорий увеличится с 1,7 до 12,5».

«Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты». Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7). Указание вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования», – сообщили в Центробанке

Между тем, Московская топливная ассоциация (МТА) сообщила, что за неделю с 13 по 19 июня средние цены на бензин всех марок на автозаправках российской столицы выросли примерно на 20 копеек.

Так, согласно данным ассоциации, средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 19 копеек и составила 48,94 рубля, АИ-95 прибавил 21 копейку, подорожав до 54,26 рубля за литр. А стоимость того же объема бензина АИ-100 увеличилась на 22 копейки, до 64,73 рубля. Дизельное топливо за неделю подорожало на 4 копейки, до 58,85 рубля.

Москва, Иван Бабурин

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