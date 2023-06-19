Литовских водителей призвали сдавать просроченные аптечки для отправки на Украину

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис в понедельник, 19 июня, призвал литовских водителей, которые до 1 июля должны обновить аптечки в своих авто, приносить их в пункты сбора, откуда они будут отправлены на Украину, – сообщает литовская радиостанция Radio-r.

Как сообщается в публикации на сайте Radio-r, литовский министр заявил: «Литва слышит просьбу украинцев о помощи. И, если сломанные вещи можно заменить на новые, то в борьбе Украины бесценно одно: жизнь и здоровье военных и гражданских людей. Поэтому мы призываем жителей Литвы подарить заменяемые аптечки украинцам».

В свою очередь, инициатор акции, руководитель ассоциации Po mažą žingsnį («По шажочку»), Оксана Пашкявичене сказала следующее: «Мы знаем, что в данный момент людям, раненым на войне, особенно важны и необходимы бинты и другие медицинские средства. С 1 июля 2023 г. литовские водители должны обновить свои автомобильные аптечки или приобрести новые, старые аптечки больше не понадобятся или не будут использоваться. Однако они могут стать важной поддержкой для защитников Украины и гражданского населения. Мы будем стремиться собрать как можно больше аптечек, которые будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»