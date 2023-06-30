Немцев будут штрафовать за хлопанье дверями своего автомобиля

Муниципальный совет коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии принял решение штрафовать автовладельцев на €80 (7,7 тыс. рублей) за неосторожное хлопанье дверьми автомобилей и гараже, а также за работающий вхолостую двигатель, – передает в пятницу, 30 июня, телерадиокомпания SWR.

Как сообщает телекомпания, «вечером в четверг, 29 июня, муниципальный совет коммуны Эрдманнхаузен принял постановление, регулирующее «ненужный шум, вызываемый транспортными средствами».

Согласно принятому документу, теперь жителям коммуны «запрещается нежелательный шум при погрузке и разгрузке автомобилей, использование звуковых сигналов без необходимости и запуск двигателей мотоциклов во дворах жилых домов. …Владельцам транспортных средств запрещается слишком громко закрывать двери машин и гаражей, а также оставлять работающими двигатели своих транспортных средств без необходимости».

Берлин, Иван Бабурин

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