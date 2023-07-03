Прокуратура начала проверку причин пробки перед Крымским мостом

Прокуратура Краснодарского края в понедельник, 3 июля, заявила, что начала проверку организаций, ответственных за организацию пропуска автомобилей через Крымский мост со стороны Кубани, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства, говорится: «По фактам нарушений законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка. На место выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев для определения причин и условий возникновения затруднений в движении на пункте досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края».

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что в понедельник утром пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составляла около 13 километров.

Краснодар, Иван Бабурин

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