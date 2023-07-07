С 1 сентября ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к базам данных заказов такси

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября 2023 года круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных заказов легкового такси..

В опубликованном в пятницу, 7 июля, документе, говорится: Служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

В Постановлении, которое вступает в силу с 1 сентября 2023 года отмечается, что «в отдельных случаях ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси, ведение которого осуществляется в электронной форме. …Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение трех рабочих дней (при наличии в запросе пометки «срочно») либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса».

«При взаимодействии с ФСБ служба заказа легкового такси обеспечивает неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия», – говорится в постановлении правительства России.

Москва, Иван Бабурин

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