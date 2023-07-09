Около Крымского моста снова образовалась автомобильная очередь

Около Крымского моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. По данным телеграм-канала «Главный мост», автомобилисты ожидают досмотр от двух часов.

Как отмечается, со стороны полуострова проезд свободен.

Стоит отметить, что очереди на подъезде к Крымскому мосту начали образовываться с начала июля на фоне начала активного туристического сезона и необходимости тщательного досмотра транспорта.

Тамань, Светлана Антонова

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