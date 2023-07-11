Португальская авиакомпания отменила сразу 350 рейсов

Португальский авиаперевозчик EasyJet из-за забастовки бортпроводников компании на период с 21 по25 июля отменил 350 рейсов, 69% из которых – это перелеты из городов Порту, Лиссабон и Фару, – сообщает во вторник, 11 июля, издание The Portugal News.

В Национальном союзе летного состава гражданской авиации Португалии (SNPVAC), в частности, заявили: «Этой забастовки можно было бы избежать, если бы компания хотела предотвратить ее. Но EasyJet, похоже, намерена не возвращаться к переговорам после уведомления об акции протеста».

Со своей стороны, авиакомпания обвинила профсоюз в том, что он продолжает выдвигать «непрактичные требования, такие, как повышение зарплаты, что заставляет усомниться в его адекватном восприятии реальности».

В SNPVAC ранее сообщали, что португальские бортпроводники требуют, чтобы условия работы экипажей страны были такими же, как и в других странах Евросоюза.

Лиссабон, Иван Бабурин

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