По одной полосе Крымского моста открылось реверсивное движение

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ночь на вторник, 18 июля, сообщил, что после теракта по одной полосе Крымского моста открылось движение легковых автомобилей в реверсивном режиме.

В своем Telegram-канале Хуснуллин написал: «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь!»



«Как и докладывали сегодня Президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено».



«Спасибо Росавтодору, дорожникам, строителям и всем, кто сейчас работает над обеспечением движения за хорошую работу в самые кратчайшие сроки!», – поблагодарил участников ликвидации последствий теракта российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»